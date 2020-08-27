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Casimir Ninga resmen Sivasspor'da

Casimir Ninga resmen Sivasspor'da
Casimir Ninga resmen Sivasspor'da

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, Casimir Ninga’yı 1 yıllığına renklerine bağladı. Ninga, satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralandı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, üçüncü transferini gerçekleştirdi. Yiğidolar geçtiğimiz sezon Fransa Lig 1'de Angers forması giyen Casimir Ninga'nın satın alma hakkı Sivasspor'da olma kaydıyla 1 yıllığına kiralanması konusunda Angers ile anlaşmaya vardı.

Casimir Ninga, Sivas'ta kendisini kırmızı-beyazlı ekibe bağlayan sözleşmeye imza attı. 17 Mayıs 1993'te Çad'ın başkenti N'Djamena'da dünyaya gelen Casimir Ninga sol kanatta görev yapıyor. Ninga, daha önce; Mangasport, Renaissance, Montpellier, Caen ve Angers formalarını terletti.

Öte yandan Sivasspor daha önce Jorge Felix ile Max Gradel'i renklerine bağlamıştı.

Oğuzhan Sarzep

 

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