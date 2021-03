Casper bilgisayar çözümleri ile iş hayatı kolaylaşıyor

Her bir kurum mevcut iş modeli doğrultusunda farklı beklenti ve ihtiyaçlara sahiptir. Teknolojik altyapının doğru bir şekilde oluşturulması, çalışanların performansını ve verimliliğini doğrudan etkilemektedir. “Casper İş Çözümleri”, kurumların ihtiyaç ve taleplerine uygun çözümler üreterek hedeflerine ulaşmaları yolunda bir iş ortağıdır. Kurumların ergonomik, işlevsel ve performanslı ürünler kullanması ve sonrasında da iş yaşamlarını sorunsuz sürdürmeleri öncelikli önem taşımaktadır. Casper, “Kurumsal Çözümler” kapsamında hızlı servis ağı, kolay entegre sistemleri, yerli üretimi ve yerinde servis hizmeti ile kurumların iş yaşamını kolaylaştıran teknolojik çözümler sunuyor.

Bilgisayar çözümleri sistemi

İş bilgisayarları seçiminde süreci kolaylaştıran Casper; hizmet, eğitim, finans, sağlık ve teknoloji gibi birçok farklı iş alanlarına yönelik hazırlanan modelleriyle satın alma aşamalarında zamandan tasarruf edilmesini sağlıyor. Kurumların yıllardan beri ihtiyaç ve beklentilerine yönelik bilgisayar modelleri geliştiren Casper, özelleştirilebilen bilgisayarları ile performans ve verimliliği arttırıyor. İş bilgisayarı için seçenekler sadece laptop ya da masaüstü modelleri ile sınırlı olmazken, standart modellerin yanı sıra mobil cihazlar ya da iş istasyonu gibi cihazlar da Casper güvencesi ile sunuluyor.

Casper'ın kurumlara sunduğu hizmetler

Laptop, masaüstü, all in one ya da sunucu gibi farklı ihtiyaçları olan işletmelerde, Casper her beklentiye uygun üretip sunuyor. Kobi'lerden perakende sektörüne, finanstan sağlık sektörüne kadar her sektöre uygun iş çözümü ile işletmeler kurumsal çözümler konusunda sorunsuz bir destek almayı başarıyor. İşletmeler için en önemli detay servis. Yerinde servis hizmeti gibi kurumların işlerini çok daha hızlandıran ve işlere ara vermesini önleyen çözümler, işletmelerin herhangi bir aksama yaşamadan sorunların çözülmesine imkan sağlıyor. 7 farklı ilde 21 bölge servisi ve hızlı teslimat seçenekleri Casper iş çözümlerini işletmeler için cazip kılıyor.

İş için teknoloji

İş, hizmet, eğitim ya da teknoloji gibi farklı alanlarda Casper iş çözümlerinin tercih edilmesi ile kurumların ihtiyaç duyduğu tüm gereksinimler tek bir marka garantisi ile elde ediliyor. İş yaşamının ve çalışmalarının sorunsuz bir şekilde sürdürülebilmesi adına sürekli bir değişim içerisinde olan Casper, bu sayede yıllardan beri sektörde elde ettiği deneyimlerini paylaşarak, işletmelerin ihtiyaçlarına en uygun cevabı sunmayı başarıyor. Tabletlerden bilgisayarlara telefonlardan iş sunucularına kadar akıllı çözümleri ile işlerin her bir aşamasında aksama yaşanmadan çalışmaların sürmesini sağlayan Casper üstün hizmet ve donanım gereksinimlerinde özelleştirilebilen bilgisayar gibi seçeneklere de sahip.

VIA, Nirvana ve Excalibur markalarıyla telefondan tablete, dizüstü bilgisayardan mini PC'lere kadar uzanan geniş ürün gamı ile Türkiye'nin dijital dönüşümüne öncülük eden Casper'ın kurumsal ürünlerine https://www.casper.com.tradresinden ulaşılabiliyor.