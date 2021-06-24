Casper kalitesi Teknosa güvencesiyle buluşuyor

Kullanıcılar sıkça ihtiyaç duydukları ürünlerle ilgili online araştırma yapsa da teknolojik cihaz alışverişinde fiziki alışverişe daha çok güven duyuyor. Bunun nedenleri arasında ise uzman desteği, kalite ve güvenceye duyulan ihtiyaç bulunuyor.

Özellikle kendi bilgisayarlarını oluşturmak isteyenlerin bu endişelerini gidermek için Teknosa ile iş birliğine giden Casper, tüketicilere Intel işlemcili notebook ve masaüstü bilgisayarlarını teknoloji danışmanlarının desteğiyle Teknosa mağazalarında konfigüre etme imkanını tanıyor.

Bilgisayar alışverişinde kalite ve güvence aranıyor

Kullanıcılar, teknolojik ihtiyaçlara ve dijital çözümlere ulaşmak için online araştırmayı sıklıkla gerçekleştiriyor. Ancak kullanıcılar, online platformlarda avantajlı fiyatlara ulaşsalar da çoğu zaman online yerine offline alışverişi daha güvenilir buluyor.

Özellikle bilgisayar alışverişlerinde tüketicilerin en çok kalite ve güvence arayışında oldukları görülüyorken, ihtiyaçlarına uygun oluşturabilecekleri bilgisayarlara ulaşmaları ise pek mümkün olmuyor. Kullanıcıların akıllarındaki bu önemli soru işaretlerini gidermek için adım atan Türkiye'nin teknoloji markası Casper, Intel işlemcili özelleştirilebilen bilgisayarlarını Teknosa güvencesi ile tüketicilere ulaştırmayı hedefledikleri projesini hayata geçiriyor.

Stok modele değil, oluşturdukları bilgisayara ulaşıyorlar

Mağazalardan alışveriş alışkanlıkları olan tüketiciler için en can sıkıcı konu ise aldıkları bilgisayarların tercihlere göre değil zorunluluktan seçilmesi. Mağazaya bilgisayar almaya giden kullanıcılar, sadece stokta bulunan modellerden birini seçip almak durumunda kalıyorken, bu durum beraberinde ihtiyaçlarına uygun, kendilerinin oluşturabilecekleri bir bilgisayara ulaşamamalarına neden oluyor.

Casper, Teknosa mağazalarındaki teknoloji danışmanlarının yardımıyla kullanıcılara ihtiyaç duydukları ürünü, kendilerine özel konfigüre edip kişisel bilgisayar siparişi vermelerini sağlıyor. Üretim tesislerindeki en uygun bileşenlerle oluşturdukları konfigüre bilgisayarlarla toplama bilgisayarlarda meydana gelebilecek olası parça uyumsuzluğunun önüne geçen Casper, Teknosa güvencesiyle kullanıcılara kişisel bilgisayarlarını istedikleri adrese 3 iş günü içerisinde de ulaştırıyor.