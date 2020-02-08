Castrol, Formula E'ye adım attı

Dünyanın önemli madeni yağ üreticisi olarak Castrol, elektrikli araç sektörüne adım atıyor. Madeni yağ devi, hibrit ve elektrikli otomobillerin ihtiyacı olan tüm e-sıvılar ile sektöre girmeye hazırlanıyor. Piyasaya sunduğu hibrit ve elektrikli araçlara yönelik e-şanzıman sıvıları ile dikkat çeken şirket, e-sıvılarının performansını Jaguar Formula E takımı ile Formula E Şampiyonası'nda yapılan ortaklık ile pistlerde de ortaya koyacak.

Ortak geliştirilen teknolojiler Formula E'de yarışacak

Yapılan açıklamada; Formula E'nin altıncı sezonunun başlamasına kısa bir süre kala Castrol ve Panasonic Jaguar Racing Formula E Team, dünyanın en büyük elektrikli otomobil yarışı Formula E'ye birlikte hazırlanma kararı aldı. Castrol'un elektrikli otomobiller için ürettiği e-sıvılar ve e-gresler Jaguar'ın I-TYPE 4 aracında kullanılacak ve iki markanın ortak geliştirdiği teknolojiler Formula E'de yarışacak. Formula E Şampiyonası, Castrol'ün ileri teknolojisini üst düzey performans koşullarında test etmeye ve geliştirmeye imkan tanıyacak.