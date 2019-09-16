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Castrol'ün yeni sloganı; 'Ne yazıyorsa o'

Castrol'ün yeni sloganı; 'Ne yazıyorsa o'
Castrol'ün yeni sloganı; 'Ne yazıyorsa o'

Ünlü oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan’ın otomobil doktoru olarak yer aldığı yeni kampanya kapsamında Castrol’ün yeni sloganı “Ne yazıyorsa o” oldu.

Yağ üreticisi Castrol, otomobil üreticileri ile global çapta gerçekleştirdiği ortak çalışmalarını devam ettirirken Türkiye'de de ilgi çeken bir kampanyaya imza attı. Ünlü oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan'ın otomobil doktoru olarak yer aldığı yeni kampanya kapsamında Castrol'ün yeni sloganı “Ne yazıyorsa o” oldu.
Global çapta 10 milyon Volkswagen aracın motor kapağında Castrol yazıyor
Alman otomobil üreticisi Volkswagen ile Castrol'ün 20 yılı aşkın süredir yürüttüğü global ortaklık kapsamında, iki firma mühendisleri ortak çalışma ile markaya ve otomobile en uygun yağı üretmek için çalışmalar yürütüyor. Bu ortaklık kapsamında dünya çapında yaklaşık 10 milyon Volkswagen Grubu aracının motor kapağında tercih edilen motor yağı olarak Castrol markası yer alıyor.

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