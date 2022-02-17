Çat Barajı buz tuttu

Malatya ile Adıyaman arasında Çelikhan ilçesi sınırlarında bulunan Çat Barajı Göleti, kar yağışı sonrası hava sıcaklığının eksilere düşmesi ile tamamen buz tuttu. Dünyada eşine az rastlanan yüzen adaların da bulunduğu Çat Barajında ortaya çıkan görüntü, izleyenlere görsel şölen sundu.

Yaklaşık 14 kilometrelik bir alanı kaplayan Çat Barajı, ‘Yüzen adalar' nedeniyle de tabiat varlığı olarak tescillenmişti. Yüzen adalar kar yağışı sonrasında beyaza bürünerek buz tutan gölette kaybolurken, göletin içindeki balıkçı tekneleri ve alabalık tesislerinin kafesleri de buzlar içerisinde kaldı. Dron ile havadan görüntülenen barajda ortaya çıkan tablo izleyenleri mest etti.

Malatya ve Çelikhan ilçelerinde toplamda 22 bin hektarlık bir alanın sulamasında kullanılan barajın buz tutmuş halini gören sürücüler de mola vererek bu eşsiz güzelliği izliyor.

Malatya'dan iş için Çelikhan ilçesine sık sık giden Zeynal Boz isimli vatandaş, buz tutan Çat Barajını görünce arabasını durdurarak bu görsel şöleni izledi. Barajın fotoğrafını çekerek sevdikleri ile paylaşan Boz, “Güzel bir manzara, güzel bir doğa. Herkesin gelip buraları görmesini gerçekten istiyorum. Çünkü tabiatın böyle insanlara hitap ettiği bir yer gibi görünüyor burası. Birçok yeri gezdim gördüm ama böyle buz tutan gölü daha ilk defa görüyorum” dedi.

Yine iş için Adıyaman'a giden Hüseyin Uçar da baraj kenarında kısa bir mola vererek bu barajı izledi. Göletin tamamen buz tutması ile ortaya çok güzel bir görüntünün çıktığını belirten Uçar, “Balık tesisleri de buz tutan gölde havuz olarak gözüküyor, ada gibi gözüküyor. Acayip çok güzel yani. Daha önce fazla donmamıştı, bu sene daha fazla dondu” ifadelerine yer verdi. Yazın ayrı bir güzelliği olan barajın kışın da farklı bir güzelliğe büründüğünü belirten Uçar, “Şu anki görüntü beyaz bir düzlük yani, buz pistine benzer. Ama yazın da yeşilliği var üzerinde, adacıkları var. O da ayrı bir güzel görünüyor. Her mevsim ayrı bir güzel görünüyor” diye konuştu.

Cahit Özçelik - Erdal Akbuğa

