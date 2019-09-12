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Çatak kırsalında PKK'ya ait el bombaları imha edildi

Çatak kırsalında PKK'ya ait el bombaları imha edildi
Çatak kırsalında PKK'ya ait el bombaları imha edildi

Van’ın Çatak ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyon terör örgütü PKK’ya ait ve toprağa gömülü vaziyette 4 adet el bombası olay yerinde imha edildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK terör örgütü tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak/barınak ve malzeme depolarının tespit ve imhası amacıyla 11 Eylül 2019 günü ‘Kıran-Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Babacan' operasyonu başlattı. Başlatılan kapsamında 12 Eylül 2019 günü Çatak ilçesi Görentaş Mahallesi Yapılı mezrası kırsalında yapılan aramada; toprağa gömülü vaziyette 4 adet el bombası tespit edildi. Tespit edilen el bombaları cumhuriyet savcısının talimatı ile yerinde imha edildi” denildi.

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