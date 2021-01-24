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Çatak Tabiat Parkı yaban hayatı ile ziyaretçilerin ilgisini çekiyor

Çatak Tabiat Parkı yaban hayatı ile ziyaretçilerin ilgisini çekiyor
Çatak Tabiat Parkı yaban hayatı ile ziyaretçilerin ilgisini çekiyor

Çorum’da kar yağışının ardından Çatak Tabiat Parkı beyaz örtüyle kaplandı. Yaban hayatı ile ziyaretçilerin ilgisini çeken bölgenin eşsiz manzarası drone ile havadan görüntülendi.

Çatak Tabiat Parkı yaban hayatı ile ziyaretçilerin ilgisini çekiyor - Tıkla İzle

Kent merkezine 22 kilometre mesafede çam ormanlarından oluşan doğa harikası Çatak Tabiat Parkı'nın yeşil alanlarının karla kaplı hali kartpostallık görüntüler oluşturdu. Doğa harikası tabiat parkı ziyaretçilerini karaçam ve sarıçam ağaçları ile karşılarken, park da vatandaşların piknik, doğa yürüyüşü, fotoğraf çekimi, yaban hayatı ve bitki gözlemi gibi birçok farklı etkinlik yapmasına imkan sağlıyor.

Çatak Tabiat Parkı, şehir ve orman manzarasının yanı sıra, doğal yapısı ve yaban hayatı ile de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Bölgede trekking yapılabilecek uygun parkurlar bulunurken, ilk etap Çalyayla köyüne giden yol ayrımından başlıyor. Alagöz Yaylası'nda sona eren etabın ikincisi ise Alagöz Yaylası'ndan başlayıp Çatak Tabiat Parkı mesire alanında bitiyor.

Muhammed Muttalip Yalçın - Bülent Özkaleli

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