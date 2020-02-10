Çatak'ın dünya ile bağlantısı kesildi

Çatak ilçe merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Kaçit Mahallesi yakınında Çatak-Pervari kara yoluna çığ düştü. Çatak Kaymakamı Ekrem Çeçen, Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı Çatak Şantiye Şefi Hüseyin Duman ve Çatak Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürü Erdoğan Babur, çığın düştüğü alana giderek incelemelerde bulundu. Şantiye Şefi Hüseyin Duman, şu anda Çatak-Pervari kara yolunun düşen çığdan dolayı kapalı olduğunu belirterek, “İkinci çığın gelme riski bulunduğu için iş makinelerimizi çalıştırmıyoruz.

Çatak Kaymakamlığı, Çatak Belediye Başkanlığı ile istişare halindeyiz. Düşen çığ bölgelerinde ilk tespitlerimizi yapıyoruz” dedi.

Önceki gün Van-Çatak kara yolun Elmacı bölgesinde düşen çığın temizlenmesi için Karayolları ekipleri tarafından sabah saatlerinde başlatılan çalışmalar ise aralıksız devam ediyor. İlçeye giriş çıkış yapılabilen iki kara yoluna da çığ düşmesi nedeniyle kara ulaşımı sağlanamıyor.