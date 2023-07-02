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Çatalca'da 200 dönümlük buğday tarlası alev alev yandı

Çatalca'da 200 dönümlük buğday tarlası alev alev yandı
Çatalca'da 200 dönümlük buğday tarlası alev alev yandı

İstanbul'un Çatalca ilçesinde 200 dönümlük buğday tarlası alev alev yandı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken küle dönen tarla dron ile havadan görüntülendi.

Çatalca'da 200 dönümlük buğday tarlası alev alev yandı - Tıkla İzle

Yangın, saat 17.00 sıralarında Çatalca ilçesi Muratbey Mahallesi'nde bulunan bir buğday tarlasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Yangın kısa sürede büyürken vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Araziye birçok ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi. Yoğun çalışmalar sonucu ekiplerce söndürülen yangında 200 dönüm buğday zarar gördü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken küle dönen tarla dron ile havadan görüntülendi.


Mert Yıldırım - Şaban Tektaş
 

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