Çatalca'da işyerine giren şüphelilere kurşun yağdırdı: 2 yaralı

Olay, 10 Haziran Cumartesi günü sabah saat 06.00 sıralarında Çakıl Mahallesi Çatalca Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sahte plakalı olduğu tespit edilen Panelvan araç ile hurda deposuna giren 4 şüpheliden ikisi araçta beklerken, ikisi etrafı kontrol ettikten sonra bakır gibi değerli hurdaları araca yüklemeye başladı. Bu sırada deponun başka bir bölümünde bulunan iş yeri sahibi O.C. şüphelileri fark edince ruhsatlı silahıyla ateş etti. Açılan ateş sonucu hırsızlık şüphelisi İ.S. ve Y.E. yaralandı. Yaralılar, araca atlayarak olay yerinden kaçıp kendi imkanlarıyla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti. Ağır yaralanan İ.S. hastanede tedavi altına alınırken, bacağından vurulan Y.E. hastane kaydını yaptıktan sonra hastaneden kaçarak kayıplara karıştı. Olay sonrasında gözaltına alınan işyeri sahibi O.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken olayda ağır yaralanan şüpheli İ.S.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hurda deposunda yaşanan olay, işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Şaban Tektaş - Yusuf Eker

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