Çatalca'da kaçak yapıların yıkımında gerginlik

Çatalca Hallaçlı Mahallesi'nde hazine arazileri üzerine kaçak olarak yapılan gecekonduların yıkım çalışmalarına başlandı. Çalışmalar sırasında mahallede gerginlik yaşandı. Yıkıma tepki gösteren vatandaşlar, TEM Otoyolunda Çerkezköy gişelerine çıkarak yolu trafiğe kapatıp eylem yaptı. Polisin eyleme katılan vatandaşları dağıtmasıyla birlikte yoldaki trafik normale döndü.

Ensar Kıranlıoğlu

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