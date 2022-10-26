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Çatalca'da kaçak yapıların yıkımında gerginlik

Çatalca'da kaçak yapıların yıkımında gerginlik
Çatalca'da kaçak yapıların yıkımında gerginlik

Çatalca’da hazine arazisi üzerine yapılan yaklaşık bin 200 gecekondunun yıkım çalışması sırasında gerginlik yaşandı. TEM Otoyolunda Çerkezköy gişelerine çıkarak yolu trafiğe kapatıp eylem yapan vatandaşları polis dağıttı.

Çatalca’da kaçak yapıların yıkımında gerginlik - Tıkla İzle

Çatalca Hallaçlı Mahallesi'nde hazine arazileri üzerine kaçak olarak yapılan gecekonduların yıkım çalışmalarına başlandı. Çalışmalar sırasında mahallede gerginlik yaşandı. Yıkıma tepki gösteren vatandaşlar, TEM Otoyolunda Çerkezköy gişelerine çıkarak yolu trafiğe kapatıp eylem yaptı. Polisin eyleme katılan vatandaşları dağıtmasıyla birlikte yoldaki trafik normale döndü.

Ensar Kıranlıoğlu

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