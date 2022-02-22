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Çatalca'da kamyonet yük treniyle çarpıştı: 2 yaralı

Çatalca'da kamyonet yük treniyle çarpıştı: 2 yaralı
Çatalca'da kamyonet yük treniyle çarpıştı: 2 yaralı

Çatalca’da kamyonet hemzemin geçitte tren yoluna girdiği sırada hareket halindeki yük treniyle çarpıştı. Trenin metrelerce sürüklediği kamyonet su kanalına düşerken 2 kişi ise yaralandı.

Çatalca’da kamyonet yük treniyle çarpıştı: 2 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, saat 01.00 sıralarında Çatalca Kabakça Mahallesi Hanice Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Ali Vurkun kontrolündeki 34 VH 775 plaklı kamyonet, Hanice Caddesi üzerinde seyir halindeyken, hemzemin geçitte yük treni ile çarpıştı. Yük trenini kamyoneti önüne alarak metrelerce sürükledi.

Metrelerce sürüklenen kamyon devrilerek su yatağına düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Su kanalına düşen kamyonette, Ali Vurkun ve Aynur Aliyeva kendi imkanlarıyla kamyonetten çıkarak hafif yaralandı.

İtfaiye ekiplerinin yardımıyla su kanalından çıkarılan 2 yaralıya, sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan kontrollerde 2 yaralının da durumunun iyi olduğu öğrenildi

Yük treni ise jandarmanın uzun süren incelemeleri sonrası yoluna devam etti.
Jandarma ekiplerinin kazaya ilişkin çalışmaları sürüyor.

Abdullah Altunbaş - Ömer Faruk Yıldız
 

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