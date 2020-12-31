Çatalca'da saat fabrikasında yangın

Yangın saat 16.45 sıralarında Muratbey Mahallesi Çatalca Yolu Caddesi'nde bulunan bir saat fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İçeride bulunan çalışanlar tahliye edilirken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Fabrikadan çıkan dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görüldü. Çevre ilçelerden de gelen itfaiye ekipleri yangını fabrika içerisindeki yangını söndürmek için dakikalarca uğraş verdi. Ekiplerin olay yerindeki çalışması devam ediyor.

Murat Delice