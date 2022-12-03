Çatı cambazı,herkese ecel teri döktürdü

Polisi alarma geçiren olay, dün saat 16.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Varlık Mahallesi 173 sokak üzerinde bulunan 3 katlı inşaat halindeki apartmanın çatısında yaşandı. Çatıda tehlikeli hareketler yapan bir kişinin olduğunu görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Adının Yusuf Ç. (30) olduğu öğrenilen şahıs, polis ekiplerinin ikna etme çabalarına yanıt vermeyip annesi ile babasının olay yerine gelmesini istedi.

Cambaz gibi çatının ucunda koştu

Eline aldığı sopayla çatının uç kısımlarında cambaz gibi tehlikeli hareketler yapan Yusuf Ç., itfaiye ekiplerinin şişme yatak açtığını görünce, “Ne sebeple açıyorsun. Abi ben oraya düşmem ki, onu şuraya açacaksın” dedi. Ardından çatıda bir anda koşmaya başlayan Yusuf Ç., yürekleri ağza getirdi.

Vatandaşların güvenliğini hiçe saydı, attığı tuğla küçük bir çocuğun yanına düştü

Çatıda eline geçirdiği tuğlaları parçalayıp etrafa atmaya başlayan şahıs, polisin ve vatandaşların uyarılarına kulak asmadı. Vatandaşların güvenliğini hiçe sayan Yusuf Ç., “Öyle bir atacağım ki, hiç kimseye gelmeyecek. Garanti veriyorum. Eğer birisine gelirse atlarım, anlaştık mı?” sözleriyle pes dedirtirken, attığı tuğla ise yaklaşık 50 metre uzaklıkta kaldırımdaki küçük bir çocuğun hemen yanına düştü. Polis ekipleri, bölgede güvenlik şeridi oluşturarak yaya ve araç trafiğini kapattı.

Daha önce de ilginç eylemlere imza attı

Vatandaşların tepki gösterdiği şahıs yaklaşık 4 saat sonra ikna edilerek aşağı indirildi. Öte yandan Yusuf Ç., daha önce bir AVM'nin dış cephe korkuluk demirlerine çıkmış saatlerce orada kalmıştı. Ayrı bir eyleminde de 4 katlı kolejin çatısından reklam panosuna atlayıp yürekleri ağza getirmişti.

Suat Metin - Ahmet Serdar Eser - Fırat Demir



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