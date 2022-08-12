Çatı katı alevlere teslim oldu, 2 kişi dumandan etkilendi

Yangın, sabah saatlerinde Salkımevler Mahallesi 10006 Sokaktaki 4 katlı apartmanın çatı katında çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbarla olay yerine jandarma, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait 2 itfaiye sevk edilirken, alevlerin apartmanın çatısına tamamen yayılmasıyla birlikte 2 büyük itfaiye daha gelerek yangına müdahalede bulundu. Meydana gelen yangında çatı katı dairesi ve evde bulunan eşyalar tamamen yanarak kullanılmaz hale gelirken, evde bulunan ve ilk müdahaleyi yapan Hasan Bayar ile Okan Özder isimli şahıslar dumandan etkilendikleri için hastaneye kaldırıldı.

Evde oturdukları sırada evin sigortalarının atması sonucu elektriklerin gittiğini belirten Hasan Bayar, sigortayı açtıktan kısa bir süre sonra yaylada olan anne ve babasının kullandığı kapısı kilitli odadan yanık ve duman kokusu gelmeye başladığını, kapıyı kırarak içeri girdiklerinde alevler çıktığını hemen 112'yi arayıp ihbarda bulunduklarını söyledi.

Arif Kaplan

