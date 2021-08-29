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Çatı montajı yaparken merdiven boşluğuna düşerek hayatını kaybetti

Çatı montajı yaparken merdiven boşluğuna düşerek hayatını kaybetti
Çatı montajı yaparken merdiven boşluğuna düşerek hayatını kaybetti

Antalya’nın Serik ilçesinde montaj yaptığı tripleks binada dengesini kaybederek merdiven boşluğuna düşen 45 yaşındaki çatı ustası hayatını kaybetti.

Olay, Serik ilçesi Kadriye Mahallesi'nde akşam saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çatı montajı için gittiği tripleks villada dengesini kaybeden 45 yaşındaki Fadıl Setirek merdiven boşluğuna düştü.

Durumu fark eden çalışma arkadaşları hemen 112 sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Serik Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan 3 çocuk babası Setirek, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Setirek'in cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Setirek'in cenazesinin Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bugün toprağa verileceği öğrenildi.

Mehmet Demirci
 

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