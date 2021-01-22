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Çatıda intihara teşebbüs eden genç kadının polis tarafından yakalanma anı kamerada

Çatıda intihara teşebbüs eden genç kadının polis tarafından yakalanma anı kamerada
Çatıda intihara teşebbüs eden genç kadının polis tarafından yakalanma anı kamerada

Antalya’da 3 katlı bir apartmanın çatısına çıkarak intihar teşebbüsünde bulunan genç bir kadın polis tarafından yakalandı. Çevredekilerin alkışla destek verdiği olay, vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Çatıda intihara teşebbüs eden genç kadının polis tarafından yakalanma anı kamerada - Tıkla İzle

Olay, saat 17.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Gündoğdu Mahallesi 2465 Sokak'taki 3 katlı bir apartmanın çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen genç bir kadın, apartmanın çatısına çıktı. Buradan çevresindekilere seslenen kadını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis, sağlık ekibi ve itfaiye sevk edildi.

Apartmana gelen ekiplerden müzakere ekibi, çatıya çıkarak genç kadını ikna etmeye, bir grup polis de aşağıdan diyalog kurmaya çalıştı. Bu sırada aşağı bakarak yakınlara seslenen kadının bir anlık dalgınlığından faydalanan çatıdaki ekipler, koşarak kadını yakaladı. Aşağıya indirilen kadın, sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü. Çevredekilerin alkışla destek verdiği olay anları, vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Suat Metin

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