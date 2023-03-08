Çatıda mahsur kalan 'Arsız' kedi 5 gün sonra kurtarıldı

Taşova Meydanı'nda bulunan bir binanın çatı katında kedi olduğunu gören vatandaşlar el birliğiyle kediyi kurtardı. Alican Şahin isimli genç, getirdiği sürgülü merdivenle çatıya çıkarak uzun uğraşlar sonucunda kediyi kurtararak sahibine ulaştırdı.
Kurtarıldıktan sonra sahibiyle birlikte “ciğer” yemeye gitti
Binanın çatısından 5 gün sonra kurtarılan “Arsız” isimli kedi, sahibi Fatih Şahin'e teslim edildi. Fatih Şahin, sokak kedisi olarak sahiplendiği “Arsız” isimli kediyi 5 gündür aradığını ve seslerinin buradan geldiğini söyleyerek ciğer alıp karnını doyuracağını söyledi. Sahibiyle birlikte ciğer yemeye giden kedinin koşuşturması gülümsetti.
Serdoğan Sıvacı
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