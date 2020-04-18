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Çatıda mangal keyfi yangına neden oldu

Çatıda mangal keyfi yangına neden oldu
Çatıda mangal keyfi yangına neden oldu

Sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı evlerinde kalan bir aile, çatıda mangal keyfi yaparken yangına neden oldu. Yangın nedeniyle paniğe kapılan mahalleli kısıtlamaya rağmen sokağa döküldü. Polis ve zabıta ekipleri vatandaşları uyararak evlerine dönmelerini istedi.

Çatıda mangal keyfi yangına neden oldu - Tıkla İzle

Olay, Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi 116. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 31 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı evlerinde kalan bir aile evlerinin çatısında mangal yaptı. Henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı mangal keyfi yangına neden oldu. Kısa sürede büyüyen yangında aile çatıda mahsur kaldı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Çatıda mahsur kalan aile yara almadan kurtarıldı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldıktan sonra soğutma çalışmalarına başladı. Bu sıra yangından dolayı mahalleli sokağa döküldü. Kısıtlamaya rağmen sokağa çıkan vatandaşları polis ve zabıta ekipleri uyardı. 1 saat içerisinde kontrol altına alınan yangınla ilgili polis inceleme başlattı.

Muhammet Emin Arslan - Erdal Can İçelli



 

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