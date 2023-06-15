Çatıda oyun oynayan çocuk elektrik akımına kapıldı

Edinilen bilgiye göre, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Hür Sokak üzerinde bulunan müstakil bir evde meydana gelen olayda, S.Ö. (11) arkadaşlarıyla oyun oynamak için evin çatısına çıktı. Çatıda bulunan elektrik tellerinden tutunan S.Ö. elektrik akımına kapıldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de ellerinden ve ensesinden yaralanan S.Ö.'yü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Zarar gören elektrik telleri ekipler tarafından onarıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mükremin Kaya

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