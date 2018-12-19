Çatıdaki minibüs görenleri şaşırtıyor

Amasya'da oto kurtarıcı işi yapan Ümüt Kaya, uzun süredir kullandığı 1994 model minibüsünü eskimesine rağmen satmayıp bir yıl önce vinç yardımıyla tek katlı betonarme ofisinin üzerine konuşlandırdı. Evli ve 4 çocuk babası Kaya, "Hurdaya vermeye kıyamadım. Sağa, sola koyduk. En son karar alıp çatıya koyduk. ‘minibüs kondu' oldu” dedi.

Yapının betonarme olduğu için yaklaşık 1,5 ton ağırlığındaki minibüsü taşıyabileceğini düşündüğünü, ayrıca motor kısmını söktüğünü anlatan 38 yaşındaki Kaya, "Çok fotoğrafını çeken var. Yoldan geçenler şaşırıyor. ‘Arabayı nereye koymuşlar' diye dönüp bakıyorlar. ‘Kaza yapmış araç buraya uçmuş' diye paylaşım yapanlar da var” şeklinde konuştu.

Kaya'nın komşusu Erdal Demir de çatıdaki minibüsü ilk gördüğünde bir süre şaşırdığını ancak sonradan alıştığını söyledi.

Murat Çelik

