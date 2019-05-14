Çatıdan dumanların yükseldiğini gören apartman sakinleri kendilerini dışarı attı

Beşiktaş, Balmumcu Mahallesi, Zincirlikuyu Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın çatı katında çıkan yangın iddialara göre şöyle gerçekleşti. Apartmanın çatı katında gerçekleşen izolasyon çalışmaları sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Apartmanın çatısından dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Beşiktaş İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler sevk edildi. Kısa bir süre içerisinde olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangına büyümeden müdahale ederken kontrol altına aldı.

‘Büyük panik yaşandı'

Komşusunun uyarısıyla kendilerini dışarı attıklarını belirten bir apartman sakini,'' Bizim bir şeyden haberimiz yoktu. Üst kattaki komşularımız aşağı inerken kapımızı çaldı. Apartman yanıyor, binayı boşaltmamız lazım dediler. Bizde apar topar dışarı attık kendimizi'' ifadelerini kullanarak yaşadıkları paniği aktardı.

Emrah Kuş - Oğuzcan Yazar



