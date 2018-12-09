Çatıdan düşen inşaat işçisi öldü

Olay, Yeni Şakran Mahallesi Bozburun mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı binanın çatısında çalışan inşaat işçisi Mehti Yaktı (59), dengesini kaybederek düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri çatıdan düşen inşaat işçisinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Mehti Yaktı'nın cenazesi incelemelerin ardından Aliağa Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İşçi Mehti Yaktı'nın evli ve 5 çocuk babası olduğu öğrenildi

İsmail Hakkı Ergün