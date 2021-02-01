Çatıdan düşen tonlarca karın altında kalan 3 kişi kurtarıldı

Alınan bilgilere göre olay, çarşı merkezindeki Çam Sitesi mevkiinde meydana geldi.

İnşaat halindeki 7 katlı bir binanın çatısında biriken kar kütlesi, bir anda düştü.

O esnada binanın altında geçmekte olan 3 kişi, düşen tonlarca ağırlığındaki kar kütlesinin altında kaldı. UMKE, 112 Acil Servis ve AFAD ekiplerinin zamanında müdahalesiyle 3 kişi kurtarılan Bitlis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kar altında kalanların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, iş makinelerinin yardımıyla bölgede kar temizleme çalışması başlatıldı.

Vahit Olcay

