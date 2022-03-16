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Çatıdan düşüp hayatını kaybeden çiftçi, son yolculuğuna uğurlandı

Çatıdan düşüp hayatını kaybeden çiftçi, son yolculuğuna uğurlandı
Çatıdan düşüp hayatını kaybeden çiftçi, son yolculuğuna uğurlandı

Edirne'de garaj çatısından dengesini kaybedip yere düşen ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 40 yaşındaki Mustafa Tekçe, son yolculuğuna uğurlandı.

Edirne'de yaşayan Trakya Birlik Genel Müdürlüğü personeli 40 yaşındaki çiftçi Mustafa Tekçe, dün çıktığı garajın çatısından yere düştü. Yaklaşık 5 metre yükseklikten düşen Tekçe, olay yerine sevk edilen ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tekçe, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Edirne'nin Saraçhane semtinde bulunan Beylerbeyi Camii'nde, Tekçe için cenaze töreni düzenlendi. Tekçe'nin cenazesi öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Sarayakpınar Köyü'nde toprağa verildi. Cenaze törenine Tekçe'nin mesai arkadaşları ve sevenleri katıldı.

Şener Urfa
 

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