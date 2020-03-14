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Çatılara, balkonlara çıkıp takımlarını desteklediler

Çatılara, balkonlara çıkıp takımlarını desteklediler
Çatılara, balkonlara çıkıp takımlarını desteklediler

Süper Lig’in 26. haftasında korona virüsü tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanan Denizlispor - Gençlerbirliği arasındaki karşılaşmada yeşil - siyahlı bazı taraftarlar takımlarını desteklemek için çatı ve balkonlara çıktı. Taraftarlar çıktıkları yüksek yerlerde tezahüratlar ile takımlarına destek verdi.

Korona virüsü tedbirleri kapsamında alınan maçların seyircisiz oynanması kararı üzerine Denizlispor ile Gençlerbirliği arasındaki karşılaşmada tribünler boş kaldı. Stada giremeyen bazı taraftarlar ise ilginç bir yöntem geliştirerek takımlarını stat çevresindeki binaların çatıları ile üst katlardaki dairelerin balkonlarına çıkmakta buldu. Ellerinde atkılar ile takımlarına çıktıkları yerlerden tezahüratlarda bulunan yeşil - siyahlı taraftarlar, stada ve oyunculara seslerini ulaştırabilmek için yoğun çaba sarf ettiler.

Semih Can Yılmaz - Köksal Kılınç
 

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