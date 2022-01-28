Çatısı kara dayanamayan garaj, araçların üzerine çöktü

Kastamonu'da 19 Ocak'ta başlayan ve zaman zaman tipi şeklinde de yağan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yoğun karın yağdığı İnebolu'nun Erenyolu köyünde kar kalınlığı 2 metreye ulaştı. Kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı Erenyolu köyünde, kar kütlesine dayanamayan garajın çatısı çöktü. Karın ağırlığına dayanamayarak çöken garajda Faruk Çakal ve Sabri Hızarcı'ya ait 2 araç hasar gördü. Vatandaşlar, kar yağışının dinmesiyle birlikte özellikle çatılarda biriken karı temizlemek için yoğun çaba harcıyor.



Cemal İlyasoğlu

