İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çatısını tamir ederken düşerek hayatını kaybetti

Çatısını tamir ederken düşerek hayatını kaybetti
Çatısını tamir ederken düşerek hayatını kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Dipsizgöl Mahallesi'nde, evinin çatısını tamir eden 52 yaşındaki bir kişi çatıdan düşerek ağır yaralandı. İnegöl Devlet Hastanesi'nde iki gündür tedavi gören adam hayatını kaybetti.

Olay, İnegöl'ün kırsal Dipsizgöl Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 52 yaşındaki Mehmet Cinci evinin çatısını tamir ederken bir anda dengesini kaybederek 5 metre yükseklikten beton zemine çakıldı. Ağır yaralanan Cinci, yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra İnegöl Devlet Hastanesi acil servis bölümüne kaldırıldı. Mehmet Cinci ameliyata alınırken, iki gündür İnegöl Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören talihsiz adam hayatını kaybetti.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Seyfettin Aras

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.