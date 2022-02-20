Çatışmaların devam ettiği Donbass'tan sivillerin tahliyesi sürüyor

Ukrayna'nın doğusundaki Donbass Bölgesi'nde artan çatışmalar ve patlayan bombalar nedeniyle gerilim had safhaya çıktı. Ukrayna'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti liderleri, bölge sakinlerine Rusya topraklarına gitmeleri yönünde çağrıda bulundu. Donbass'taki Donetsk'ten şuana kadar 40 binden fazla kişinin Rusya'nın Rostov kentine tahliye edildiği aktarılırken, Luhansk Bölgesi'nden ise 28 bin 950 kişinin Rusya topraklarına geçtiği duyuruldu.

Rusya Acil Durumlar Bakan Yardımcısı Aleksandr Çupriyan yaptığı açıklamada, “Donetsk ve Luhansk'tan tahliye edilen nüfusun yüzde 60'ı çocuklardan oluşuyor. Şuan Rostov dışında Rusya'nın 30 farklı kentini mülteciler için hazır hale getiriyoruz” dedi.

Donbass Bölgesi sakinlerinin birçoğu kendi araçlarıyla Rusya topraklarına geçerken, çok sayıda otobüs, mültecilerin tahliyesi için sefer düzenledi. Sivillerin tahliyesinde karayolu ulaşımının yetersiz kalmasının ardından, Rusya'nın Rostov kenti ile Donbass Bölgesi'ne ek tren seferleri konuldu. Demiryolu hattı üzerinden son 24 saatte yaklaşık 5 bin kişi Rostov'a ulaştı.

Çatışmalar devam ediyor

Donbass Bölgesi'ndeki Rusya yanlısı milisler ile Ukrayna ordusu arasında çatışmaların şiddeti artmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde, karşılıklı top atışları ile saldırı düzenlenen bölgede, her 2 tarafın sınırları arasındaki kırsal bölgelerde çatışmaların köylere kadar sıçradığı, sokak aralarında Ukrayna askerleri ve Rusya yanlısı milisler arasında sıcak temas olduğu öne sürüldü. Çatışmaların özellikle gece saatlerinde arttığı, Donbass Bölgesi'ndeki bazı evlere bombalar düştüğü duyuruldu. Can kaybı ve yaralanmalara ilişkin net bir bilgi verilmezken, Donetsk ve Luhansk tarafında ilan edilen seferberlik nedeniyle eli silah tutan tüm gönüllülere kamuflaj ve silahlar verilerek cephelerde görevlendiriliyor.

Erhan Altıparmak