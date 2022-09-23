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Çatıya çıktı, kulaklık takıp hem müzik dinledi hem tespih salladı

Çatıya çıktı, kulaklık takıp hem müzik dinledi hem tespih salladı
Çatıya çıktı, kulaklık takıp hem müzik dinledi hem tespih salladı

Aksaray’da girdiği bunalım sonucu intihar etmek için 5 katlı iş merkezinin çatısına çıkan 45 yaşındaki adam, çatının hemen ucunda ayağını sarkıtarak önce kulaklık takıp müzik dinledi sonra elindeki tespihi sallayarak aşağıdaki vatandaşları izledi. Polis ekiplerince ikna edilen adam, “Ben direk valiyle görüşeceğim” dedi.

Çatıya çıktı, kulaklık takıp hem müzik dinledi hem tespih salladı - Tıkla İzle

Çatıdan bir ayağını aşağıya sarkıtan adam cebinden çıkardığı kulaklığı telefonuna bağlayarak müzik dinlemeye başladı. Ardından cebinden çıkardığı tespihi sallayan şahıs dinlediği müziğe ritim tuttu. Dakikalarla tespihle ritim tutan adamı fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Yasin Can - Yavuz Akkan

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