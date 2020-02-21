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Çatlak oluşan barajdaki çalışmalar havadan görüntülendi

Çatlak oluşan barajdaki çalışmalar havadan görüntülendi
Çatlak oluşan barajdaki çalışmalar havadan görüntülendi

Uşak’ın Banaz ilçesinde bulunan Bahadır Barajı’nda oluşan çatlak sonrası sondaj makineleri tarafından yapılan çalışmalar İHA tarafından havadan görüntülendi.

Çatlak oluşan barajdaki çalışmalar havadan görüntülendi - Tıkla İzle

Sıracevizler Deresi üzerinde bulunan 48 metre yüksekliğindeki Bahadır Barajı'nın tabanında oluşan çatlak sebebiyle DSİ ekipleri dün sabah saatlerinden itibaren suyu boşaltma çalışmaları başlattı. 2.4 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip olan Bahadır Barajı'nda dünden bu yana yaklaşık 2 metre seviyesinde tahliye edilen suyun, 10 metre seviyesine ulaşana kadar boşaltılacağı öğrenildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada olumsuz bir durum olmadığı belirtilirken evlerinden tahliye edilen köylülerin tedbir amaçlı evlerine dönmemeleri çağrısında bulunuldu. 4 köyde tatil edilen okullar bugün de tatil edildi.

Gölette 3 sondaj makinesi tarafından devam eden çalışmalar İHA tarafından havadan görüntülendi. Gece saatlerinde yağan karın oluşturduğu hava soğukluğu çalışmaların hızını etkilerken, suyu boşaltma işlemleri ikinci gününde de devam ediyor.

Mine Tatay - Fadıl Pişkin

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