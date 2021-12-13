Çatören Barajı alarm veriyor

Seyitgazi ilçesinde bulunan Çatören Barajı'nın, mevsimsel yağışların az olması ve kuraklık nedeniyle su seviyesi düştü. İlçede bulunan yaklaşık 30 mahallenin tarımsal sulama ihtiyacını karşılayan baraj suyunun az olması, çiftçileri ve çevrede yaşayan vatandaşları tedirgin ediyor.

Ciddi oranda suyu çekilen ve farklı balık türlerine ev sahipliği yapan baraj drone ile havadan görüntülendi. Baraja en yakın mahallelerden biri olan Numanoluk mahallesinin Muhtarı Nazif Ayık, geçmiş yıllara göre 2021 yılındaki su oranının en düşük seviyede olduğunu belirterek, kuraklığın boyutuna vurgu yaptı.

“Böyle giderse bu seviyenin çıkacağını düşünmüyorum”

Geçtiğimiz günlerde etkili olan yağışların barajdaki su seviyesini değiştirmediğini söyleyen Muhtar Ayık, “Bu gölet olarak geçiyor zaten yukarıdan gelen akarsuyu yok. Bu göletleri suyu, kışın kar ve yağmur yağışlarıyla toplanıyor. 2021 yılına gelene kadar bu kadar düşük olduğu görülmemiştir. Son zamanlarda su seviyesi çok düştü. Yağışların olmaması, kar yağmaması ve sulamanın daha fazla olması sebebiyle düştü. Seyitgazi bölgemizin 30-40 mahallesi buradan su ihtiyacını karşılıyor. Kuraklık nedeniyle çiftçilerin mahsulleri de kurudu. Burada sular bir mevki akıyor, bir mevkiden sonra kesiliyor. Barajın da kendine göre ihtiyacı var. Burada balıklar yetiştiriliyor. Balıkları suyu kalması için olan suyu akıtıyorlar, geri kalana ihtiyaç olduğu için akıtılamıyor. Bir haftadan beri yağışlar oluyor ve bu da toprağı ancak ıslattı. Baraja hiçbir etkisi yok. Baraja hiçbir damla su inmedi şu durumda. Çünkü kuraklık var ve bu yaz yağmur yağmadı. Böyle giderse bu seviyenin çıkacağını düşünmüyorum” dedi.

“Bu baraj hepimizin barajı”

Baraj çevresine duyarsızca atılan çöpler hakkında da konuşan Ayık, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Yol kenarı olmasından dolayı buradan geçerken barajı seyretmek için konaklıyorlar. Giderken çöplerini buraya atıyorlar. Çevremizi koruyalım. Bu baraj hepimizin barajı. Burada Türkiye'nin her tarafına giden balık var. Balıkları etkilememek, onların ölmemesi ve vatandaşa faydalı olması için çöpleri atmamalıyız. Çok uyarmamıza rağmen çöp sorunu çözülmüyor.”

Şevket Can Çikot - Yaşar Arda - Kazım Ulusoy

