Çavuşoğlu: 'AGİT çözümsüzlüğün merkezi olmuştur'

Çavuşoğlu, partisinin Mersin İl Başkanlığınca düzenlenen '2023'e Doğru Şehir Buluşmaları' programı çerçevesinde Suphi Öner Öğretmenevi'nde düzenlenen toplantıda yaptığı açıklamada, AK Parti hükümetleri döneminde yapılan hizmetlere değindi, Mersin özelinde yapılan yatırımları anlattı.

Çavuşoğlu, açıklamalarının ardından gazetecilerin dış politikaya ilişkin sorularını da yanıtladı. Ermenistan-Azerbaycan sınırında bir Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı değerlendirme grubunun görevlendirileceği yönünde basında yer alan haberlere ilişkin soruya yanıt veren Çavuşoğlu, "Azerbaycan'da Dışişleri Bakanı Ceyhun kardeşimizle bu konuyu değerlendirdik. Cumhurbaşkanımız da Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bu konuyu değerlendirdiler. Karabağ problemi, Azerbaycan'ın işgal edilmiş topraklarının azat edilmesi, maalesef AGİT-Minsk üçlüsünün çabalarıyla olmamıştır. 30 yıl oyaladılar ve 30 yıldır bu sorun çözülememişken, AGİT'in bir mazereti vardı, 'konsensüsü sağlayamıyoruz.'

Doğru Türkiye'de AGİT'in kurucu üyelerinden ve konsensüsle karar alındığını çok iyi biliyoruz. 30 yıl sorunu çözmezken, konsensüsü bahane ediyorsun ama şimdi o bölgeye gözlemci veya herhangi bir heyet gönderirken Azerbaycan'ın bile görüşünü almıyorsun. Bu konular tartışılırken Azerbaycan'ın da olurunun alınması gerektiğini hem Azerbaycan büyükelçisi hem de bizim büyükelçimiz AGİT yetkilileriyle paylaştı. Yani AGİT'in iç tüzüğünü, işleyiş kurallarını, geleneklerini yıpratırsanız, sonuçta örgütü yıpratırsınız" diye konuştu.

Hüseyin Kar - Koray Ünlü

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