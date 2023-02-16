Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüşmede çok sayıda can kaybına ve büyük yıkıma yol açan depremlerde zarar gören halka yönelik insani yardım çalışmalarına ilişkin son durum ele alındı.

Depremde çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle bir kez daha taziyelerini ileten ve yaralılara acil şifalar dileyen Bayramov, Azerbaycan'ın her zaman olduğu gibi bu zor günlerde de kardeş Türkiye'nin yanında olduğunu ve depremin etkilerinin ortadan kaldırılması için desteğini sürdüreceğini söyledi. Bayramov, Türkiye'nin bu zorlu sınavın da üstesinden geleceğine olan inancını dile getirdi. Bakan Çavuşoğlu ise deprem bölgesindeki son durum ve arama kurtarma çalışmalarının gidişatı hakkında mevkidaşına detaylı bilgi verdi. Telefon görüşmesinde ayrıca, bölgedeki mevcut durum ve diğer konularda da görüş alışverişinde bulunuldu.

Kamil Nadirli

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