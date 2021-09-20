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Çavuşoğlu, Bahreyn Dışişleri Bakanı Al Zayani ile görüştü

Çavuşoğlu, Bahreyn Dışişleri Bakanı Al Zayani ile görüştü
Çavuşoğlu, Bahreyn Dışişleri Bakanı Al Zayani ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin New York kentinde Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Rashid Al Zayani'yle bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu ve Türkevi'nin açılışı için geldiği ABD'nin New York kentinde temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, temasları kapsamında Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Rashid Al Zayani'yle bir araya geldi. Çavuşoğlu görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, “New York'taki temaslarımıza Bahreyn Dışişleri Bakanı Dr. Abdullatif bin Rashid Al Zayani'yle devam ettik. İlişkilerimizde son dönemde yakaladığımız olumlu ivmeyi sürdüreceğiz. İşbirliğimizi özellikle turizm ve sağlık alanlarında ilerletmek istiyoruz” dedi.

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