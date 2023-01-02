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Çavuşoğlu, Brezilya'nın yeni Devlet Başkanı Lula'nın yemin törenine katıldı

Çavuşoğlu, Brezilya'nın yeni Devlet Başkanı Lula'nın yemin törenine katıldı
Çavuşoğlu, Brezilya'nın yeni Devlet Başkanı Lula'nın yemin törenine katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başkent Brasilia’da, Brezilya’nın yeni Devlet Başkanı Lula'nın yemin törenine katıldı.

Çavuşoğlu, Brezilya’nın yeni Devlet Başkanı Lula'nın yemin törenine katıldı - Tıkla İzle

 Bakan Çavuşoğlu, yeni Devlet Başkanı Lula'ya tebriklerini sundu.
Brezilya'nın yeni Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva 12 yıl aranın ardından yemin ederek görevine başladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu düzenlenen yemin törenine katıldı ve yeni Devlet Başkanı Lula'ya tebriklerini sundu. Bakan Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Brezilya'nın yeni Devlet Başkanı Lula da Silva'nın yemin törenine katıldık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tebrik ve iyi dileklerini ilettik." ifadelerine yer verdi.

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