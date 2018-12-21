Çavuşoğlu: 'DEAŞ ile savaşırken başka teröristler desteklenmemeli'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret için geldiği Malta'da Dışişleri Bakanı Carmelo Abela ile basın toplantısı düzenledi. İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 51'inci yılında olunduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, "2017 yılında ticaret hacmimizi 2 katına çıkararak 5 milyar dolara ulaştık. Bu yıl 600 milyon dolar daha arttırmayı hedefliyoruz ancak asıl hedefimiz 1 milyar dolar. Kolaylıkla bu hedefe ulaşabiliriz. Türk iş adamlarının Malta'daki yatırımları 1,3 milyar dolara ulaştı" dedi.

İkili görüşmenin çok yönlü ve ayrıntılı olduğuna değinen Çavuşoğlu, kültür, eğitim ve turizm alanlarında çok fazla ortaklık olduğunu hatırlatarak, "Birçok Türk, İngilizce öğrenmek için Malta'ya geliyorlar ve çok memnunlar. Aynı zamanda birçok Türk turistin tatil rotası Malta olduğu gibi, Maltalılar da tatil için Türkiye'yi tercih ediyor" ifadelerini kullandı.

Bölgede istikrar iki ülkenin de asıl hedefi

Bölgesel sorunlara değinildiği söyleyen Çavuşoğlu, iki ülkenin de aynı konumda olduğunu belirterek, "Ciddi problemler yaşayan Libya, Suriye ve Irak'ın istikrara ulaşmasından başka bir hedefimiz yok. Çünkü bu bölgede oluşan her mesele doğrudan bizim güvenliğimizle alakalı. Ciddi problemler yaşayan ülkelerde istikrarı sağlamak ikimizin de ortak hedefidir" dedi.

"ABD DEAŞ ile savaşırken başka teröristleri desteklememeli"

ABD'nin Suriye'den çekilmesini memnuniyetle karşıladığını kaydeden Çavuşoğlu, "Türkiye olarak Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunuyoruz. Evet DEAŞ yenildi ama tamamen silinmedi, birçok örgüt faaliyetlerini gizlice yürütüyor" dedi.

DEAŞ ile savaşması için bir terör örgütünün desteklenmesinin yanlış olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "DEAŞ ile mücadelede YPG/PKK gibi örgütlerin desteklenmemeli. ABD'nin başka bir örgüte yardım etmediği gibi birlikte de çalışmaması gerektiğini söyledik. Türkiye DEAŞ ile mücadele edebiliyor, Türkiye 4 binden fazla DEAŞ'lı teröristi etkisiz hale getirdi" diye konuştu.