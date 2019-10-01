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Çavuşoğlu: 'Terörle mücadeledeki çifte standartları gündeme getirdik'

Çavuşoğlu: 'Terörle mücadeledeki çifte standartları gündeme getirdik'
Çavuşoğlu: 'Terörle mücadeledeki çifte standartları gündeme getirdik'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi'nde görüşülen konulara ilişkin, “Terörle mücadeledeki çifte standartları gündeme getirdik” dedi.

Dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi'nin 70. yıl dönümü kutlama törenlerine katılmak üzere geldiği Fransa'nın Strazburg kentinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Avrupa Konseyi'nde görüşülen konular arasında terörle mücadeleye değinen Çavuşoğlu, “Bu örgüt (Avrupa Konseyi) Avrupa'yı birleştirmek için kuruldu ama Avrupa'nın ve evrensel değerlerinin etrafında birleştirmek için kuruldu. Bu akımlar ise bu değerleri erozyona uğratıyor. Yarın bunu tersine çeviremezsek bu, örgütün etkinliğini ciddi şekilde etkileyecek. Terörle mücadeledeki çifte standartları da gündeme getirdik ve Avrupa Konseyi gibi demokrasinin evi olan ve demokrasilerde terörizmin ve teröristlerin yeri yoktur. Bir örgütte PKK veya FETÖ'cü teröristlerin yer bulmasını, gelip yan etkinliklere katılmasını kim sponsor olursa olsun doğru olmadığını, bunların Türkiye'de de hayal kırıklığı oluşturduklarını söyledik. Sonuçta Avrupa Konseyi, bizimde kurucu üyesi olduğumuz, ilk başta 12 ülkeden bahsediyoruz şimdi 47 üyesi var. Yani tün Avrupa'yı kucaklayan yegane örgüttür ve bu örgütün başarılı olması lazım. Etkin çok taraflılığı savunuyoruz. Avrupa Konseyi de bu anlamda çok önemli bir rol üstlenmiştir. Gerek siyasi kamplaşmalar, sağda ve solda aşırıcılığın artması, gerekse ırkçılık, yabancı düşmanlığı, İslam düşmanlığı gibi akımların halen yükselişte olması bu önemli kurumun önemini azaltmaya başladı. Bu konuda düşünce ve önerilerimizi paylaştık ve Türkiye olarak nasıl katkı sağlayabileceğimizi samimi bir ortamda muhataplarımıza değerlendirme fırsatı bulduk" dedi.

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