Çavuşoğlu: '(Üçlü görüşme) Henüz netleşen bir tarih yok'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afrika turunun ardından basın mensuplarına açıklama yaptı. Afrika ziyaretini tamamlayarak Türkiye'ye hareket edeceğini ifade eden Bakan Çavuşoğlu, Afrika ziyaretinin detaylarını anlattı. Johannesburg'a geçince son Osmanlı başkonsolosu Mehmet Remzi Bey'in kabrini ziyaret ettiğini dile getiren Bakan Çavuşoğlu, “Mehmet Remzi Bey'in rahmetlinin kabri FETÖ tarafından hileyle başka yere taşınmıştı. Verdiğimiz mücadele sayesinde ve açtığımız dava sayesinde tekrar kendi kabrine, Müslüman mezarlığına yine naklettik” dedi.

Antalya Diplomasi Forumu'nun 3 yıl içinde gerçekten dünyada saygın bir platform haline geldiğini ifade ederek, “Davos, Münih Güvenlik Konferansı gibi. Tüm dünyadan iş birliği önerileri geliyor. Biz de zaten amacımız buydu. Bu yöndeki taleplere memnuniyetle, olumlu cevap veriyoruz. Biz de buna benzer kurumlarla ya da platformlarla temasa geçiyoruz” ifadelerini kullandı.

Zimbabve'de protokol iş birliği mutabakat zaptı imzaladığını kaydeden Bakan Çavuşoğlu, “Büyükelçiliklerimiz için karşılıklı arsa takası olacak. Biz Ankara'da İncek'te bir yer ayırmıştık. Onlar da şu anda 4 tane yer teklifinde bulundular. Arkadaşlarımız inceliyor

Bunlardan bir tanesi üzerinde mutabık kalıp yakında bu yani arsa takasını resmi halde de getireceğiz” açıklamasını yaptı.

Amoras Stadyumu'nun inşaatını ziyaret ettiğini kaydeden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Bin 600 kişi çalışıyor. Bunun yüzde 17'si Türk, geri kalanı yerel halk. Yani Ruanda'dan insanlar çalışıyor. Kadınlar da vardı. Erkekler de vardı. Hummalı bir çalışma var. Büyük bir coşkuyla karşıladılar” ifadelerini kullandı.

“Güney Afrika'da FETÖ'yle mücadelemizi her yerde sürdürüyoruz”

“Güney Afrika'da FETÖ'yle mücadelemizi her yerde sürdürüyoruz” diyen Bakan Çavuşoğlu açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Özellikle Güney Afrika'da, Zimbabve'da FETÖ yok. Burada Ruanda'da okul kapatılmıştı ama bazı şirketlerin olduğunu da söyledik. Onları da ilettik. Mücadelemizi sürdürüyoruz. Bölgesel konuları da değerlendirdik. Afrika'da önemli gelişmeler var. Ukrayna'da devam eden savaş konusunda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin sarf ettiği çabaları takdirle karşıladıklarını söylediler Ama en çok da tahıl anlaşmasının bugüne kadar devam etmesinden dolayı Türkiye'ye, Türkiye'ye, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a şükranlarını ilettiler. Biz de bu konularda kendilerine bilgi verdik. Gerek ateşkes için gerekse esir takası dahil Zaporijya Nükleer Santral'inde bir risk oluşmaması için RASOTAM'la Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı arasındaki görüşmeler en son ombudsmanların görüşmesi Ukrayna ve Rusya'dan, Ankara'da görüşmeleri. Buna benzer tüm yaptığımız çalışmalar hakkında da muhataplarımıza bilgi verdik. Afrika'da 44 büyükelçiliğimiz var. Afrika örgütleriyle de ilişkilerimizi geliştiriyoruz”

"Üçlü görüşmeyi en kısa zamanda gerçekleştireceğiz"

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye-Suriye-Rusya arasında üçü görüşmesinin tarihine ilişkin soruya, “Yani o tarihleri kim ortaya attı? Anlamıyoruz. Daha önce de bilgi vermiştik. Önümüzdeki hafta için bazı tarih tekliflerinin geldiğini, bunların bizim programımıza uymadığını, yeni tarih önerileri üzerinde çalıştığımızı söyledik. Henüz netleşen bir tarih yok. Ama bu üçlü görüşmeyi en kısa zamanda gerçekleştireceğiz. Belki şubat ayının başında olabilir. Rusya'ya bazı tarihi önerilerimiz de oldu. Üzerinde çalışıyoruz. Bahsedilen gelecek hafta için bazı tarihi önerileri yazıldı bunlar doğru değil. Ama üçlü görüşmeyi de önümüzdeki süreçte gerçekleştireceğiz” yanıtını verdi.

Bakan Çavuşoğlu, Trablus'taki bir mahkemenin Türkiye ile Libya arasındaki bir anlaşmaya dair verdiği karara ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

“Hemen Dibeybe ile temasa geçtik. Bu anlaşmayı 3 Ekim ziyaretimizde imzalamıştık. Bunların zaten Libya'da meclisten geçmesine gerek yok. Bunlar tıpkı Libya'nın başka ülkelerle imzaladığı mutabakat muhtıraları gibi. Mahkeme yürütmenin durdurulması kararı almış. Neticede bu bir karar yani ne nihai hüküm değil. Hükümet anlaşmanın arkasında ve gerekli çalışmaları yaptıklarını, bunu da yani ciddiye almamız gerektiğini, Libya hükümeti ve devleti olarak onlar için de bu iş birliği anlaşmasının son derece önemli olduğunu, bunun arkasında olduklarını ve yakından takip edeceklerini söylediler”.

İran Cumhurbaşkanı'nın Türkiye ziyaretine değinen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “İran Dışişleri Bakanı salı günü gelecek. Yani görüşmelerimizi salı günü gerçekleştireceğiz. Pazartesi günü Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Türkiye'yi ziyaret ediyor. Önümüzdeki süreçte çok sayıda ziyaret talepleri var. Bunların bazılarını gerçekleştiriyoruz. Bazıları bizim programımıza uymuyor. Yeni tarih önerilerinde bulunuyoruz. Portekiz Dışişleri Bakanı yine bu ayın sonunda gelecek. Ayın sonunda ve şubatın başında bir iki ülkeye Avrupa'da ziyaretimiz olacak. Yoğun bir diplomasi trafiği işliyor. Cumhurbaşkanımızdan, özellikle gerek Putin, gerek Zelenskiy başta olmak üzere liderler diplomasisini yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.

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