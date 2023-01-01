Çavuşoğlu, Ukrayna Başbakan Yardımcısı Svyrydenko ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, devlet başkanlığı görevini devralacak Luiz Inacio Lula da Silva'nın yemin törenine katılmak üzere geldiği Brezilya'da temaslarını sürdürüyor. Çavuşoğlu, yeni yılın ilk ikili görüşmesini Ukrayna Başbakan Yardımcısı Yuliia Svyrydenko ile yaptı. Görüşmede, Türkiye'nin Ukrayna'ya yönelik insani yardımlar ve İstanbul Tahıl Anlaşması'nın ele alındığı bildirildi.

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