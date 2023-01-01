İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Çavuşoğlu, Ukrayna Başbakan Yardımcısı Svyrydenko ile görüştü

Çavuşoğlu, Ukrayna Başbakan Yardımcısı Svyrydenko ile görüştü
Çavuşoğlu, Ukrayna Başbakan Yardımcısı Svyrydenko ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni yılın ilk ikili görüşmesini Brezilya’da Ukrayna Başbakan Yardımcısı Yuliia Svyrydenko ile yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, devlet başkanlığı görevini devralacak Luiz Inacio Lula da Silva'nın yemin törenine katılmak üzere geldiği Brezilya'da temaslarını sürdürüyor. Çavuşoğlu, yeni yılın ilk ikili görüşmesini Ukrayna Başbakan Yardımcısı Yuliia Svyrydenko ile yaptı. Görüşmede, Türkiye'nin Ukrayna'ya yönelik insani yardımlar ve İstanbul Tahıl Anlaşması'nın ele alındığı bildirildi.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.