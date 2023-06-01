Çavuşoğlu'ndan İsveçli mevkidaşına 'Terörizmle mücadelede somut adımlar atın' yanıtı

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, “Bugün Oslo'da düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları toplantısı, üye devletlerin NATO üyeliğine yönelik güçlü desteğini ve İsveç'in NATO'ya katılımının onaylanmasını başlatmak için Türkiye ve Macaristan'a açık bir mesaj gösterdi” ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine Twitter'dan bir paylaşımda bulunan Bakan Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşına şu sözlerle yanıt verdi:

"İsveçli dostlarımıza çok açık bir mesaj! Üçlü Muhtıradan kaynaklanan yükümlülüklerinizi yerine getirin ve terörizmle mücadelede somut adımlar atın. Diğer hususlar ancak o zaman hallolur"

Evren Doğru

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