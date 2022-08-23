Çavuşoğlu'ndan Suriye ile diyalog açıklaması!

DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU'NUN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

(Türkiye-İsrail karşılıklı büyükelçi atanması) Önümüzdeki günlerde gerçekleşecek. Taslak çalışmamız bitmek üzere."

Filistin'in ‘Fetih' kanadı gerekse de ‘Hamas' kanadı bizim İsrail'le ilişkilerimizin normalleşmesini istiyorlar. Çünkü onlar da biliyor ki bu diyalog sayesinde Filistin davasını daha iyi şekilde savunacağız. İsrail ile ilişkilerimizin normalleşmesi demek Türkiye'nin taviz vereceği anlamına gelmez."

(Suriye) Diyalog için şart olmaz ama öncelikle Suriye'nin teröristlerden temizlenmesi lazım.

(Mısır) Normalleşme süreci başladı ama yavaş seyrediyor. Herhangi bir olumsuzluk yok. Biraz daha ivme kazanması lazım. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile yaşadığımız hızı Mısır'la henüz yaşayamadık.