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Çay bayat diyen müşteri kendisine servis yapan öğretmeni vurdu

Çay bayat diyen müşteri kendisine servis yapan öğretmeni vurdu
Çay bayat diyen müşteri kendisine servis yapan öğretmeni vurdu

Adana’da kafeye çay içmeye gelen bir kişi, çayın bayat olduğunu öne sürerek abisinin iş yerine yardıma gelen öğretmeni tabancayla vurdu. Vurulan öğretmen ağır yaralandı.

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki Amerikan Adası'nda bulunan bir kafede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, matematik öğretmeni olan Şakir Y. (33) abisine ait olan kafeye gidip yardım etmek istedi. İsmi öğrenilemeyen bir kişi kafeye gelip çay istedi. Müşteriye çay servisini Şakir Y. yaptı.
İsmi öğrenilemeyen kişi, çayın bayat olduğunu iddia ederek, Şakir Y.'yi kurşun yağmuruna tuttu. Vücuduna 3 isabet alan Şakir Y., yakınları tarafından Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şakir Y.'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis olayı gerçekleştirilen kişiyi arama çalışmaları başlattı.

Süleyman Cenk İdaye

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