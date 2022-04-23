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Çay içerken şok yaşadılar: Bahçelerine araç uçtu

Çay içerken şok yaşadılar: Bahçelerine araç uçtu
Çay içerken şok yaşadılar: Bahçelerine araç uçtu

Adana’nın Kozan ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bir evin bahçesine uçtuğu kazada sürücü hafif şekilde yaralandı. İftar sonrası balkonda çay içerken kazaya şahit olan ev sahibi, bahçesine 4. kez araç düştüğünü ve önlem alınmasını istedi.

Çay içerken şok yaşadılar: Bahçelerine araç uçtu - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Hacımirzalı kavşağında saat 19.30 sularında, Adana istikametinden Kozan istikametinde ilerleyen Duran Ü. (36) idaresindeki 53 EA 896 plakalı araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atıp kavşak kenarında bulunan evin avlusuna düştü. Kazada hafif yaralanan sürücü Duran Ü., bir vatandaşın yardımıyla araçtan çıkarıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri, araçta tüp kaçağı ihtimaline karşın güvenlik önlemi aldı, çevredeki vatandaşları anonslarla uzaklaştırdı. Sürücünün tedbir amaçlı Kozan Devlet Hastanesine gittiği öğrenildi. Kazada kullanılamaz hale gelen ve ev ile bahçe arasına düşen araç, vinç yardımıyla düştüğü yerden çıkarıldı.

4. kez bahçeye araç düştü

İftar sonrası evin balkonunda çay içerken kazaya şahit olan ev sahibi bahçesine 4. kez araç düştüğünü belirterek tedbir alınmasını istedi. Ev sahibi, fren sesini duyduklarını ardından evin bahçesine aracın düştüğünü söyledi.
Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Beril Solmuşgül

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