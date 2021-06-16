İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çay içip masadan kalktı daha sonra bıçakladı

Çay içip masadan kalktı daha sonra bıçakladı
Çay içip masadan kalktı daha sonra bıçakladı

Avcılar’da bir kişi çay içtikten sonra yolda yürüdüğü adamı bacağından art arda bıçakladı. Yaşanan anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Çay içip masadan kalktı daha sonra bıçakladı - Tıkla İzle

Olay, dün öğlen saatlerinde Merkez Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre S.B. isimli adam daha önceden tartıştığı şahısla iş yerinin karşısındaki çay ocağında çay içti. Çay içtikten sonra adamla birlikte masadan kalkan S.B. art arda 3 kez bacağından bıçaklandı.

Şahıs olay yerinden kaçarken çevredekilerin S.B.'nin yardımına koştu. Olay yerine gelen ambulans ile S.B. hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis olayla ilgili incelemelere başladı.

Yaşanan anlar güvenlik kamerasında

Yaşanan olay anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde S.B. ile yanındaki şahısın çay içtikten sonra masadan kalkmaları. Sokağın ortasına kadar yürüdükten sonra şahsın S.B.yi bıçaklamaları yer aldı.

Murat Delice - Emre Baba - Yaşar Çağlar Şahin
 

İLGİLİ HABER
Ağabeyi kavgada ölen kadın husumetlisini berberde bıçakladı Ağabeyi kavgada ölen kadın husumetlisini berberde bıçakladı
İLGİLİ HABER
İzmirde dehşet: Uykuda yakaladığı akrabasını bıçakladı İzmir’de dehşet: Uykuda yakaladığı akrabasını bıçakladı
İLGİLİ HABER
İstanbulda dehşet anları kamerada: Ev sahibi kiracısını bıçakladı İstanbul’da dehşet anları kamerada: Ev sahibi kiracısını bıçakladı

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.