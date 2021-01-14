İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çay ocağına giren şaşkın hırsız kamerada

Çay ocağına giren şaşkın hırsız kamerada
Çay ocağına giren şaşkın hırsız kamerada

Arnavutköy’de bir çay ocağına giren hırsız içeride çalacak bir şey bulamayınca güvenlik kamerasını çalmak istedi. Kamerayı da yerinden sökemeyen hırsız hiçbir şey çalamadı.

Çay ocağına giren şaşkın hırsız kamerada - Tıkla İzle

Arnavutköy Fatih Caddesi üzerinde geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, bir şahıs hırsızlık yapmak için gece yarısı bir caminin çay ocağına girdi. Korona virüs nedeniyle kapalı olan çay ocağının içerisinde çalacak bir şey bulamayan hırsız, içeride dakikalarca dolandıktan sonra güvenlik kamerasını çalmak istedi. Duvara sabitlenmiş kamerayı da bulunduğu yerden çıkaramayan hırsız çay ocağından hiçbir şey çalamadı. O anlar ise çalmaya çalıştığı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Batuhan Toprak
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.