Çay tiryakilerini sevindiren haber

Özel İmperial Hastanesi Üroloji ve Fitoterapi Uzmanı Opr. Dr. Ömer Fatih Çelik, ülkemizde siyah çayın çok fazlaca tükeltildiğini ve özellikle siyah çay tiryakilerinin olduğunu hatırlattı. Çay tiryakilerinin çaylarını yudumlarken zihinlerini hep “Çok çay içiyorum, acaba bu durum sağlığım açısından tehlikeli mi?” gibi soruların meşgul ettiğini ifade eden Çelik “Çay, dünya çapında en sık tüketilen içecekler arasında. Çin ve Japonya gibi yeşil çayın popüler olduğu yerlerde yapılan araştırmalar yeşil çayın sağlık yararlarını özellikle yeşil çay tüketenlerin ölüm oranlarındaki düşüklüğünü gösterilmiştir.

Bu yüz güldürücü sonuçlar araştırmacıları siyah çaya da yöneltmiştir. Siyah çay içmenin sağlığa birçok faydası olduğuna dair raporlar genellikle yeşil çayın az içildiği bölgelerde yapılmış olsa da çalışmalarda hem eksik hem de daha yaygın olarak tüketildiği yerlerden elde edilen verilerde çelişkili sonuçlar tespit edilmiştir. Bu boşluğu gidermek için siyah çay tüketiminin yaygın özellikle ‘ikindi çayı' geleneğinin olduğu Birleşik Krallık'ta çay tüketiminin ölüm oranları üzerine etkisi araştırıldı. Bu çalışma, 2006'dan 2010 yılına kadar ‘UK Biobank' adlı geniş bir kohort çalışmasına katılan yarım milyon kişi arasında gerçekleştirildi. Çalışmaya katılanların yüzde 89'u beş çayı içtiklerini de belirtmiştir. Çalışma bize siyah çayın ani ölüm oranlarında azaltmayı sağladığını göstermiştir” dedi.

Bekir Koca

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