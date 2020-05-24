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Çay üreticileri bayramı çay toplayarak geçiriyor

Çay üreticileri bayramı çay toplayarak geçiriyor
Çay üreticileri bayramı çay toplayarak geçiriyor

Tüm yurtta uygulanan sokağa çıkma yasağı, çay üreticilerini kapsamayınca üreticiler Ramazan Bayramı'nın 1. gününde de çay bahçelerine girdi.

Sokağa çıkma yasağı ve dolayısıysa bayram ziyaretlerinin olmayışını çay toplayarak değerlendiren üreciler, bayramın 1. günü öğle saatlerinden itibaren yağan yağmura rağmen çay tarlalarına girmeye başladı. Çay üreticisi Numan Taşpınar yaptığı açıklamada “Sokağa çıkma yasağı uygulanınca, bayramda gelip gitme olayı olmadığından biz de bunu çay toplayarak değerlendirmek istedik. Hem hava da çay toplamaya çok müsait, hem satması da daha kolay, herkes başlamadığı için bir izdiham oluşmadı henüz. Bu şekilde değerlendiriyoruz. Üreticilerin aşağı yukarı yüzde 40'ı bayramdan sonra çay toplamayı planladığı için topladığımız çayı rahat satabiliyoruz. Her ne kadar kontenjan 50 kilogram olsa da çay satmayan komşularımızın çay cüzdanlarına satma imkanımız oluyor. Oda çaya başladığında bizim cüzdanımıza yazdıracak, bu şekilde bir zincir oluşturduk” ifadelerini kullandı.

Hasan Fehmi Demir - Oğuz Bal
 

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