'Çaycı Hüseyin' lakaplı ünlü oyuncu, dolandırılmasına ilişkin davada ifade verdi

Oyuncu Alpaslan Özmol, 26 Temmuz 2021'de mavi tik almak için İbrahim Temiz isimli şahsa bin TL göndermişti. Ardından hesabı çalınan ünlü oyuncu hesabını geri istemişti. İbrahim Temiz 2 bin 500 TL daha göndermesi karşılığında ünlü oyuncunun hesabını geri vereceğini söylemişti. Ünlü oyuncunun şikâyetçi olması üzerine İbrahim Temiz'e dava açılmıştı. Bakırköy 47. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen talimat duruşmasında müşteki Alpaslan Özmol ile avukatları hazır bulundu.

Duruşmada beyanda bulunan ünlü oyuncu Özmol, sanığa bin TL para gönderdiğini söyleyerek, “Söz konusu parayı hesabıma mavi tik alınmasına ilişkin vermiştim. Sonrasında şahıs bana 2 bin 500 TL daha verirsem hesabımı geri vereceğini söyledi. Ben şahsın art niyetli olduğunu anladım. Sanıktan şikayetçi oldum. Hesabımı geri alamadım, yeni hesap açmak zorunda kaldım. Mağduriyet yaşadım sanığın cezalandırılmasını istiyorum” dedi.

Müşteki Özmol'un beyanının ardından dosya, yargılamanın devam etmesi için Gemlik Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

İddianameden

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 26 Temmuz 2021'de Bursa'da meydana gelen olay anlatılmıştı. İddianamede ünlü oyuncu Alpaslan Özmol'un Gemlik Emniyetine müracaat ederek Instagram hesabının çalındığını ve hesabı çalan kişinin kendisinden para istediğini ifade etmişti. Sanık İbrahim Temiz ise savunmasında suçlamaları kabul etmemişti. İddianamede İbrahim Temiz'in ‘haksız çıkar sağlamak amacıyla bilişim sistemindeki verileri bozma, yok etme, erişilmez kılma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.



Melike İnal

